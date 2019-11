Colpo a Gossolengo: ladri entrano in casa e la svuotano

Paura per una piacentina che ieri pomeriggio, 28 novembre, rientrando dal lavoro, ha trovato il suo appartamento a soqquadro. Aveva ricevuto la visita dei ladri che, approfittando della sua assenza, sono entrati in casa e, oltre a svuotare cassetti e armadi, hanno portato via alcuni gioielli. Il bottino resta da quantificare, intanto la giovane ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

