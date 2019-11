“Plastic free Piacenza”, con dieci ristoranti parte il progetto di Legambiente

Ogni anno quasi 9 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, l’equivalente di un furgone della nettezza urbana al minuto, e il dibattito su come fare una inversione di marcia è globale. Legambiente Piacenza, con il progetto “Plastic Free Piacenza”, vuole contribuire a sensibilizzare i piacentini a ridurre l’uso di prodotti plastici. Un progetto che prende il via negli esercizi di ristorazione, una decina al momento, ma che si propone anche ad altre attività commerciali, amministrazioni e di collettività. Una iniziativa che parte dal basso, nella quale anche il comportamento consapevole di ognuno, come ad esempio l’utilizzo di prodotti sfusi e ricaricabili anziché in confezioni usa e getta, diventa fondamentale.

