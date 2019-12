Borgonovo non dimentica Damia: “Denunciare perchè non succeda mai più”

Borgonovo ha ricordato Damia El Assali, la donna uccisa lo scorso maggio dal marito Abdelkrim Foukahi. A sei mesi da quel delitto l’intera comunità di Borgonovo, e non solo quella marocchina, ha provato a dare un dare un senso a quel terribile avvenimento lanciando una preciso messaggio: parlare, sensibilizzare, denunciare per ricordare Damia e fare in modo che quello che le è successo non capiti a nessun’altra donna. A margine del convegno la legale della famiglia Wally Salvagnini, ha spiegato come la famiglia sia ancora in attesa della formalizzazione della chiusura delle indagini.

