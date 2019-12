Ciclista travolto a S. Pedretto, non ce l’ha fatta l’operaio 39enne investito da un’auto

Non ce l’ha fatta l’operaio di origini indiane che nella tarda serata di lunedì 2 dicembre, è rimasto vittima di un terribile incidente. Il 39enne è stato travolto da un’auto dopo essere caduto in seguito allo sbilanciamento provocato, stando a quanto raccolto, dal passaggio di un camion lungo il cavalcavia di San Pedretto, nel comune di Castelvetro. Inutili i tentativi di rianimazione dell’uomo operati dai medici dell’ospedale di Cremona dove il ferito è giunto in condizioni critiche.

Un incidente che potrebbe essere stato causato dalla scarsa illuminazione di un tratto molto trafficato e che fa segnare una nuova tragedia lungo le nostre strade.