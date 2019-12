Iniziati i lavori per sistemare la frana sulla Provinciale a Folli

In attesa di finanziamenti che possano consentire la sistemazione e la riapertura della strada 654 R di Valnure in località Folli, nel comune di Ferriere, la Provincia ha iniziato i lavori finalizzati alla regimazione delle acque superficiali, con l’obiettivo di eliminare una delle cause responsabili del movimento del corpo di frana e facilitare il consolidamento dell’ammasso.

Il maltempo, infatti, aveva provocato uno smottamento, spezzando in due la via di comunicazione.

“L’intervento, cui la Provincia farà fronte con l’utilizzo di risorse proprie pur avendo provveduto alla tempestiva richiesta in Regione – spiegano da via Garibaldi – prevede, oltre alla pulizia dell’area da piante e arbusti, la realizzazione di una rete di canali per la regimazione delle acque superficiali finalizzata alla deacquificazione dei terreni dissestati e, quindi, funzionale all’eventuale ripristino di un collegamento (anche solo pedonale) che possa consentire ai cittadini di attraversare in sicurezza il tratto chiuso alla circolazione veicolare”.

