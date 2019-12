Camion esce di strada e finisce nel canale: illeso l’autista ma la strada è stata chiusa per recuperare il mezzo

Un camion ha perso il controllo mentre percorreva la strada provinciale 587 di Cortemaggiore, tra Ponte Riglio e la strada di Chiavenna Landi, finendo in un canale. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso e il mezzo pesante, nonostante l’urto con il terreno, non sembra aver riportato ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i tecnici di “Sicurezza&Ambiente” e si è resa necessaria la chiusura della strada per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Dei rilievi si sono occupati gli agenti di polizia locale della Bassa Valdarda.

