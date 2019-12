Terrore alla Metro: dipendenti minacciati con un coltello da un uomo. Fermato dai carabinieri

Grande paura oggi, giovedì 5 dicembre, alla Metro, nella zona industriale di Piacenza. Un uomo, intorno alle 14, si sarebbe presentato nello spaccio all’ingrosso riservato a titolari di partita Iva minacciando i dipendenti. Un’azione probabilmente derivante da una precedente incursione, risalente ad alcuni giorni fa dell’uomo, quando l’uomo sarebbe stato colto sul fatto mentre cercava di sottrarre beni al market.

In tale occasione proprio i dipendenti avrebbero segnalato l’uomo alle forze dell’ordine e così, per ritorsione, il presunto ladro si è presentato per minacciare i lavoratori armato di coltello. I dipendenti si sono rifugiati in una stanza e hanno allertato i carabinieri che sono immediatamente accorsi sul posto e hanno fermato l’uomo, prima di caricarlo in auto e condurlo in caserma.