Castello, fa discutere il restyling via Mazzini. “Sia un cantiere veloce”

“Ok ai lavori in via Mazzini, ma che siano veloci e a rimetterci non siamo noi”. I commercianti di via Mazzini, quella che qualcuno definisce “la seconda via commerciale di Castel San Giovanni dopo corso Matteotti”, commentano in maniera differente l’annuncio dell’amministrazione di volerla ristrutturare. Se qualcuno si dice contento e disposto ad accettare qualche disagio pur di vedere la strada rimessa finalmente in ordine, altri temono ricadute economiche negative. Tutti, almeno quelli intervistati, si dicono però concordi su di una cosa: se cantiere deve essere che sia veloce e non troppo invasivo.

