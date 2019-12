Perde il controllo e si ribalta con l’auto lungo la Statale 45: uomo in gravi condizioni

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, venerdì 6 dicembre, lungo la Statale 45. In prossimità del bivio che da Travo conduce a località Coni, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata a lato della carreggiata. Il conducente, rimasto seriamente ferito, è stato estratto dall’abitacolo da una squadra di vigili del fuoco di Bobbio. Da Piacenza, invece, è arrivata un’autogrù per rimuovere il veicolo. Il ferito è stato poi condotto all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà