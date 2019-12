Asilo di S.Polo, opinione pubblica divisa. “Rispetto per genitori e indagini”

Non sono giorni facili per le mamme che hanno denunciato i presunti maltrattamenti ai bimbi della scuola d’infanzia “San Giovanni Bosco”. Così nel pieno di un dibattito che si è innescato nell’opinione pubblica tra “innocentisti” e “colpevolisti”, è la loro avvocata, Sara Soresi, a intervenire per “chiedere anzitutto rispetto per questi genitori e per le indagini in corso”.

L’avvocato piacentino ha aggiunto: “Se il tribunale, su richiesta della procura, ha stabilito delle misure cautelari evidentemente sussistevano degli elementi chiari”.

