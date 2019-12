“Il 30% del Pil piacentino proviene dal settore metalmeccanico”. Convegno sull’innovazione

A Piacenza e provincia sono 700 le imprese che lavorano nell’ambito dell’industria metalmeccanica, per un totale di 21mila addetti: circa il 9% della popolazione piacentina. Non stupisce, dunque, che il 30% del Pil piacentino provenga proprio da questo settore. Numeri importanti quelli snocciolati questo pomeriggio, sabato 7 dicembre, nell’ambito di “Il futuro è qui”, terzo convegno sulle frontiere dell’innovazione per il lavoro di domani.

Il convengo, organizzato dall’Isii Marconi in collaborazione con Confindustria Piacenza e con il gruppo ex allievi dell’istituto Isii Group, è inserito nel programma del Festival della Cultura Tecnica, che per il secondo anno consecutivo si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico. Un incontro che ha visto la partecipazione di alcune aziende del nostro territorio, che hanno illustrato aspetti innovativi della loro attività.