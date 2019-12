Oggi è l’Immacolata Concezione: domenica di eventi per celebrare la magia del Natale

Un avvicinamento al Natale caratterizzato da tanti eventi che anche oggi, domenica 8 dicembre, offriranno alle famiglie l’opportunità di vivere le emozioni e la sacralità del periodo.

Oggi, nella giornata in cui si celebra l’Immacolata Concezione, appuntamento in Sant’Ilario dalle 10 alle 20 con A Mano Market in Sant’Ilario, mentre dalle 16.30 alle 18 il “Villaggio di Natale” di piazza Cavalli sarà animato da truccabimbi e varie attività, con la possibilità di scattare una foto insieme al Babbo più famoso del mondo e di consegnargli direttamente la propria lista dei desideri.

Non mancherà, per i più avventurosi, l’opportunità della caccia al tesoro per rincorrere i “pezzi” di albero di Natale nascosti in alcuni punti della città (con partenza alle 16.30 in piazza Cavalli), mentre chi volesse vivere l’emozione del teatro in uno scenario insolito potrà optare per “Le avventure di Pulcino”, primo spettacolo della rassegna “Itinerari di teatro”, che andrà in scena con l’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata alle 16.30 nel Salone degli Affreschi di Palazzo Vescovile. Tutti gli eventi natalizi sono disponibili sul sito del Comune di Piacenza