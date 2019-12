“L’auto di Babbo Natale” è tornata e attira decine di curiosi in piazza Cavalli

Ritorna in piazza Cavalli la Renault 4 trasformata in carro di Babbo Natale. Domenica mattina, in piazza Cavalli, decine e decine di persone si sono fermate ad ammirare gli addobbi della Renault con tanto di cuffia gigante di Babbo Natale, allestita sulla capotte del veicolo. Si tratta del quattordicesimo anno che il piacentino Marco Mazzi predispone il suo carro di Natale, aiutato dagli amici Erminio Antelmi, Giorgio Follini e per la parte elettrica dai fratelli Contini. Mazzi e i suoi amici, fino alla fine dell’anno, faranno il giro di case di riposo di Piacenza e provincia, senza dimenticare la “Casa del fanciullo”, per portare in dono agli ospiti caramelle e dolciumi.

