Radioterapia guarda al futuro: è attivo il nuovo acceleratore lineare

Nel reparto di Radioterapia all’ospedale di Piacenza è attivo il nuovo acceleratore lineare True Beam, con altissima capacità di precisione. L’obiettivo è quello di erogare trattamenti sempre più mirati e concentrati, in tempi ridotti, offrendo ai cittadini le stesse opportunità terapeutiche dei centri di riferimento nazionali. L’Ausl fa sapere che l’acceleratore – un vero e proprio fuoriserie nell’ambito di queste tecnologie – è in grado di intervenire con la massima precisione su tumori localizzati in ogni parte del corpo, compresi il polmone, la mammella, la prostata e il distretto testa-collo.

Il nuovo strumento sarà presentato alla cittadinanza venerdì 13 dicembre.



