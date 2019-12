Schianto terrificante lungo la Provinciale: un ferito, auto distrutte

Grave incidente oggi, martedì 10 dicembre, a Borgonovo: lungo la strada Provinciale, intorno alle 21.15, poco prima del centro abitato, due auto si sono scontrate in maniera violentissima.

Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un impatto derivante da una manovra di sorpasso azzardata di una delle due auto coinvolte, una Bmw e una Ford scaraventata contro una siepe ai margini della carreggiata. Il bilancio è di un ferito in maniera seria che gli uomini del 118 hanno condotto all’ospedale di Piacenza e di un altro in maniera lieve. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Sarmato per gli accertamenti.