Per appassionati di musica ma non solo, è in arrivo – domenica 15 dicembre alle 18.30 alla sala dei Teatini – il Concerto di Natale con la collaborazione dell’Accademia di musica Ars Nova di Piacenza, di Ars Nova International Ensamble, del “Coro delle Voci Bianche” del conservatorio Nicolini diretto dal maestro Giorgio Ubaldi e degli allievi della scuola Suzuki.

Una finalità di progetto, voluto da [email protected] Natural Touch, che va oltre allo stare insieme, e che come ogni anno si propone di devolvere il ricavato a una associazione. Quest’anno andrà al Pellicano Onlus.

La serata sarà a donazione libera, nella quale ospite d’onore sarà Dario Ballantini.

Al termine del concerto scambio di auguri e un “5 senses gift” in omaggio.