Nevicata nella notte, tutta la provincia si è svegliata imbiancata

Le previsioni meteorologiche sono state rispettate: da questa notte, sulla gran parte del territorio della provincia, già a partire dalla primissima collina, una copiosa nevicata ha imbiancato il paesaggio. Una coltre di pochi centimetri che ha però azionato tutte le attività di comuni e Provincia per la salvaguardia della sicurezza degli automobilisti. Quintali di sale gettati lungo le carreggiate delle diverse vallate per contrastare il ghiaccio e ovviamente mezzi spartineve pre-allertati e che sono già entrati in funzione alle quote più elevate. Il bollettino meteo indica come le precipitazioni siano in attenuazione e già nella giornata di oggi dovrebbe verificarsi un miglioramento su tutto il territorio.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà