Pm10, fine emergenza: da domani le consuete limitazioni al traffico

Il bollettino Arpae diffuso oggi, 12 dicembre, conferma il rientro dei valori limite di Pm10 che avevano determinato, nei giorni scorsi, l’adozione di misure aggiuntive di emergenza anti-inquinamento, come previsto dal Piano integrato regionale per l’aria dell’Emilia Romagna. Da domani, venerdì 13 dicembre, saranno quindi in vigore le consuete restrizioni al traffico che dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.30, sanciscono il divieto di circolazione per le auto e i veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, diesel sino alla tipologia Euro 3 inclusa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà