Con Santa Lucia arriva la neve anche in città. Domani torna il sole

La notte di Santa Lucia, oltre ai doni per i piccoli, ha portato la neve che ha imbiancato le alture. Dalla mattinata del 13 dicembre nevica anche in città. In base alle previsioni meteo, dal pomeriggio la perturbazione abbandonerà la provincia di Piacenza dove domani tornerà a splendere il sole. Le temperature minime resteranno di alcuni gradi sotto lo zero e le massime si fermeranno a sette gradi.

