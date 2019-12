La magia del presepe incanta il Duomo. Cori in piazza Cavalli

Una luna luminosa sullo sfondo. Le sagome brillantinate in primo piano. Lo splendore della Cattedrale che fa da cornice. È un gioco di luci continuo e immenso quello dell’enorme presepe inaugurato nei giardini del Duomo, con ingresso in via Prevostura. La stessa luce che monsignor Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio, ha augurato a tutte le famiglie: “L’auspicio natalizio è che le strade di piccoli e anziani siano illuminate verso la pace e l’amore. Fissare lo sguardo sull’immagine del presepe ci consente anche di prestare più attenzione a tutti i fratelli e le sorelle”. Il vescovo ha benedetto il presepe sul retro della Cattedrale davanti a un nutrito gruppo di fedeli con in mano i bicchieri caldi di vin brulé e tisana ai frutti di bosco.

Parallelamente, in piazza Cavalli, l’atmosfera natalizia è entrata nel vivo con i cori studenteschi: dalle arcate di palazzo Gotico, i bambini e le bambine del IV circolo didattico hanno esordito con la formazione di circa cinquanta baby-strumentisti del progetto “I sabati dell’orchestra”, sulle note di violino, violoncello, percussioni, tastiera, clarinetto e sax, intervallati da alcune riflessioni sul tema dei diritti dell’infanzia, lette in diverse lingue. Alle 16.30 – preceduti dalla sfilata dei folletti di Babbo Natale lungo corso Vittorio Emanuele – si sono esibiti i componenti del “Crazy Christmas Choir” dell’associazione musicale Crazy Sound di Podenzano.