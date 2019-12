Paura in via Garibaldi: tetto in fiamme, tre squadre di vigili del fuoco sul posto VIDEO

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre, in via Garibaldi a Piacenza. Stando alle prime informazioni e per cause ancora da accertare, il tetto di un palazzo ha preso fuoco. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco di Piacenza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per ragioni di sicurezza.

