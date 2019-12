Rapina alla guardia giurata in via Emilia Pavese: nel bottino migliaia di euro

Attimi concitati ieri sera, venerdì 13 dicembre, in via Emilia Pavese a Piacenza. Nei pressi di Sant’Antonio, una guardia giurata dell’Ivri a bordo di un’auto portavalori è stata rapinata. In base alla testimonianza resa ai carabinieri, la vettura della guardia giurata è stata avvicinata da un’utilitaria di colore bianco che ha costretto l’agente alla guida a fermarsi. Due uomini travisati dal passamontagna hanno intimato al conducente, sotto minaccia di una pistola, di scendere e hanno preso dall’abitacolo un sacchetto contente il denaro. Il bottino, non ancora quantificato, consisterebbe in diverse migliaia di euro. La guardia giurata è stata medicata al pronto soccorso e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

