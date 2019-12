La sbandata all’ingresso di Bobbio prima di ribaltarsi al centro della carreggiata: tanta paura, un ferito

Grave incidente oggi, domenica 15 dicembre, a Bobbio nei pressi di un noto hotel situato sulla strada provinciale che conduce al Penice, all’ingresso del paese. Per cause da accertare, il conducente di una utilitaria ha perso il controllo del mezzo e, dopo una sbandata, si è ribaltato terminando la propria corsa a ruote all’aria al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Bobbio che hanno condotto l’uomo alla guida al pronto soccorso: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervento anche dei carabinieri della locale stazione che hanno dato avvio agli accertamenti del caso.

