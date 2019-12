Chirurgia della parete addominale, Piacenza capitale per un giorno

Piacenza capitale di Chirurgia per un giorno, con un congresso dell’associazione nazionale chirurghi dove gli addetti del settore si sono interrogati sul futuro della professione, con la presenza di molti giovani relatori. “La chirurgia di parete addominale, un caso ancora aperto?” è il tema del congresso, per un problema che rappresenta ancora una sfida per il chirurgo esperto e una palestra di grande interesse per i giovani in formazione. Tecnologie e materiali offrono nuove opportunità terapeutiche, affrontate in una giornata di lavori sul futuro di questa professione.

“I difetti della parete addominale – evidenzia Patrizio Capelli, direttore del Dipartimento di Chirurgie della Ausl di Piacenza e coordinatore regionale Acoi – rappresentano ancora un’intrigante sfida per il chirurgo esperto e una palestra di grande interesse per i giovani in formazione. Le nuove tecnologie e l’ampia scelta dei materiali offrono straordinarie opportunità terapeutiche, ma nello stesso tempo inducono a una certa “confusione”. Quali sono attualmente i capisaldi di questa chirurgia? Quali le novità più importanti e quali prospettive? Ci aspetta una giornata di discussione e confronto fra giovani ed esperti, senza tralasciare la preoccupazione per il presente ed il futuro di questa professione che rimane ancora una delle più affascinanti e coinvolgenti”.