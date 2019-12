Dodici inquilini in 90 metri quadrati, altri nelle cantine. Sgomberato un appartamento

In via Boselli

E’ stato sgomberato nei giorni scorsi un appartamento di novanta metri quadrati che ospitava almeno una dozzina di inquilini africani, la cui posizione e regolarità in Italia è al vaglio della polizia. E’ accaduto in via Boselli e l’appartamento, che si trova al terzo e ultimo piano di una palazzina, da nolto tempo ospitava una folta comunità di africani, prevalentemente nigeriani.

Da una testimonianza raccolta da Libertà pare che al momento dello sgombero da parte della polizia ci fosse una una dozzina di persone, mentre altre erano alloggiate nella cantina.

