Metronotte Piacenza, bilancio di una annata di lavoro: “Ventiquattromila interventi, aumento reati predatori”

Oltre 24mila interventi e più di 64mila eventi gestiti dalla centrale operativa. Si è trattato di un 2019 impegnativo per Metronotte Piacenza. L’istituto di vigilanza privata ha fatto il bilancio di un anno di lavoro allo Spazio Rotative di Libertà. Quest’anno Metronotte, oltre al lavoro di vigilanza e sorveglianza, ha soccorso 31 persone, ritrovato 12 veicoli rubati e recapitato medicinali d’urgenza; un aiuto alla collettività, ma anche ovviamente un freno alla piccola criminalità che però aumenta. “Abbiamo notato un incremento di reati predatori minori in abitazioni e in attività commerciali in tutte le fasce orarie – fa notare il presidente di Metronotte Piacenza Pietro Ercini -. Per questo abbiamo aumentato il personale che è arrivato a più di 300 unità e ci stiamo spingendo a coprire altri territori come il Lodigiano e il Parmense”.

Nel corso dell’evento sono stati premiati gli agenti di sicurezza con encomi speciali per il lavoro svolto.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà