Trentenne investita da un’auto in via Emilia Pavese, non è grave

Sono serie, ma non corre pericolo di vita la trentenne investita nella tarda mattinata di mercoledì 18 dicembre in via Emilia Pavese. La donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quanto è stata travolta da un’auto che procedeva in direzione della città. Subito sono scattati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono attivati un’auto medica, una ambulanza, la polizia e la municipale. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta percorribile su una sola corsia di marcia a senso alternato, e si sono formate code.

