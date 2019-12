Un bancale di prodotti donato al convento grazie all’Opera Pia Alberoni

Un bel regalo di Natale è arrivato ieri mattina in Santa Maria di Campagna, grazie all’Opera Pia Alberoni in collaborazione con il Consorzio Agrario Terrepadane e il caseificio Casa Nuova di Chiavenna Landi. Un intero bancale di prodotti, gentile omaggio fatto al Convento di Padre Secondo Ballati da Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, insieme a Giampiero Cremonesi, consigliere del Consorzio Agrario Terrepadane, e a Giovanni Merli, presidente del caseificio Casanuova. Una novità per Santa Maria di Campagna, alle tante donazioni si aggiunge anche questo sodalizio nato proprio in questa occasione.

