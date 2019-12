Dal parcheggio al cane che abbaia: 20 liti sedate dai carabinieri in quattro giorni

Atmosfera natalizia rovinata dalle liti: i carabinieri nell’arco di quattro giorni sono intervenuti in venti casi. La maggior parte si è risolta pacificamente. Tre uomini sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia mentre un altro è stato arrestato per aver aggredito la compagna. Gli altri episodi sono scoppiati nei locali pubblici, per strada, nei condomini, in casa e sul posto di lavoro. Parcheggio, viabilità, incomprensioni condominiali, rumori molesti, cani che abbaiano sono le motivazioni che hanno fatto scattare le liti.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà