Guasto elettrico a Milano Porta Garibaldi, disagi per i pendolari. Treni in ritardo

Disagi alla vigilia di Natale per i pendolari diretti a Milano. Nella mattinata del 24 dicembre si sono registrati ritardi fino a un’ora sulle linee regionali. Le motivazioni, spiega Rfi (Rete ferroviaria italiana) sul sito, sono legate a un guasto elettrico a Milano Porta Garibaldi. Molti passeggeri partiti da Piacenza alle 8 sono rimasti fermi tra San Donato e Rogoredo per oltre mezz’ora. Rfi aggiunge nella nota che “è stato riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni di percorso”.

Le cause del guasto sono in corso di accertamento.

