Croce Bianca: aperte le iscrizioni al corso gratuito della pubblica assistenza

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito della pubblica assistenza Croce Bianca di Piacenza, che si terrà presso la sede di via Emilia Parmense 19, a partire da lunedi 20 gennaio dalle ore 20.45.

I cittadini potranno seguire i corsi formativi per poter diventare volontari operativi o seguire le lezioni per interesse personale. I percorsi proposti saranno i seguenti:

OPERATORE DI SOCCORSO E/O TRASPORTO SANITARIO: l’aspirante volontario soccorritore, al termine del corso di formazione, superato il colloquio propedeutico, potrà salire sui mezzi di trasporto ordinario. Completati i moduli formativi obbligatori il corsista potrà effettuare la propria esperienza di volontariato anche sulle ambulanze di emergenza urgenza in convenzione 118.

AUTISTA MEZZI DI EMERGENZA E/O DI TRASPORTO SANITARIO: l’aspirante autista dei mezzi di emergenza e/o di trasporto dovrà portare a termine l’iter sopra descritto e, successivamente, completare il percorso di “guida sicura” al quale seguirà un periodo di affiancamento nella conduzione dei mezzi di emergenza e/o di trasporto.

AUTISTA E/O ACCOMPAGNATORE SERVIZI SOCIALI: l’aspirante accompagnatore servizi sociali, alla fine del percorso, superato l’esame di riferimento, potrà svolgere la sua attività sui mezzi adibiti ai servizi sociali (pulmini ed auto non in emergenza). Chi sarà interessato a svolgere anche la mansione di autista di tali mezzi, dovrà inoltre sostenere un esame specifico di guida.

OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE (INTERNO) & DI SALA RADIO: l’aspirante operatore di Protezione Civile (interno) e di sala radio, viene addestrato sulla base delle linee guida stabilite dai protocolli di Protezione Civile. Al termine della formazione sosterrà l’esame di riferimento e verrà indirizzato al Corso Base Regionale e Nazionale di P.C. ANPAS.

GRUPPO TRUCCATORI: l’aspirante operatore del gruppo verrà formato per sviluppare casi simulati con l’ausilio di appositi trucchi; è possibile prendere parte alla formazione specifica solo dopo aver frequentato almeno uno dei percorsi sopra descritti

Per informazioni si possono contatta gli uffici al numero 0523/613976 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o dalle ore 15 alle ore 17 o via mail all’indirizzo [email protected]