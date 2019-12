Giro di vite sulle strade a Capodanno: controlli intensificati fino a martedì

In vista della fine dell’anno i carabinieri del comando provinciale di Piacenza intensificheranno i controlli su tutto il territorio provinciale. Ogni giorno, sino a martedì prossimo, oltre 40 pattuglie dell’arma, circa 90 carabinieri, perlustreranno la città e tutto il territorio effettuando numerosi posti di blocco in tutte le principali arterie della provincia. Verranno monitorati soprattutto quei comportamenti dei conducenti prima di mettersi alla guida e mentre si guida. Lotta alla guida pericolosa o con l’uso del cellulare; ma anche, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Un occhio particolare sarà dato alle revisioni dei veicoli, alle coperture assicurative e all’uso delle cinture di sicurezza.

Insomma si tratterà di un ulteriore intensificazione di quei controlli, già continui e incisivi, che vengono svolti quotidianamente dai Carabinieri.

Scenderanno in campo i militari di tutte le compagnie del territorio. “Quando ci si mette alla guida dei veicoli con lo stato alterato, sia da alcool o da stupefacenti, oltre a mettere a rischio la propria incolumità si “gioca” anche con quella degli altri” – si legge nella nota diffusa dai carabinieri.