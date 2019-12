Cinghiali ormai presenza fissa in pianura, esemplare a ridosso della Caorsana

Siamo ormai abituati alle incursioni di animali selvatici a ridosso dei centri abitati e anche oggi, alla nostra redazione, è giunta la segnalazione circa la presenza di un grosso esemplare di cinghiale nella zona di Castelvetro. Una presenza che può essere considerata pittoresca per certi versi, ma che vista la vicinanza dell’ungulato ad una arteria stradale così importante come la Caorsana, può provocare apprensione per la sicurezza stradale. Pubblichiamo la foto inviata da un nostro lettore scattata proprio a ridosso della Strada Provinciale 10 nei pressi del cimitero della cittadina: sono stati tanti gli automobilisti incuriositi dalla presenza dell’animale, probabilmente alla ricerca di cibo in pianura e non solo nelle zone boschive della collina come avveniva un tempo.

