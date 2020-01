Ignoti hanno danneggiato l’arredo urbano della rotonda tra via XXIV Maggio e via Morigi a Piacenza. La bicicletta bianca, simbolo commemorativo per le persone che hanno perso la vita, era stata inaugurata nel settembre 2018. L’atto vandalico è avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2020 quando qualcuno ha scaraventato a terra la bicicletta.

