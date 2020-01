Allarga troppo la curva e finisce a ruote all’aria: guidatore ferito alla Pievetta

Un uomo alla guida della propria auto ha perso il controllo mentre affrontava una curva lungo strada della Pievetta, a Castel San Giovanni. La vettura si è ribaltata eh ha finito la propria corsa a ruote all’aria, ma fortunatamente il guidatore, che viaggiava solo, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. L’ambulanza del 118 lo ha portato al pronto soccorso castellano per controlli, ma pare che se la sia cavata con un grosso spavento e qualche botta.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà