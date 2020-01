Non rientra l’allarme smog: terzo giorno consecutivo di inquinamento sopra i limiti

Il 2020 per il momento è sinonimo di aria inquinata a Piacenza. Per il terzo giorno consecutivo (31 dicembre, 1 e 2 gennaio) le polveri fini registrate dalla centralina di Arpae all’incrocio tra Stradone Farnese e via Giordani hanno superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo. Ieri le Pm10 erano a quota 62 e non è andata tanto meglio al parco di Montecucco, con 59. Così il nuovo anno deve già fare i conti con due sforamenti su altrettanti giorni.

Traffico veicolare e riscaldamenti domestici, unite alle belle giornate di sole ma senza vento, sono la causa di questa situazione, che Piacenza condivide con tutte le altre città dell’Emilia Romagna.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà