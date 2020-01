Piacenza perde una figura storica del commercio e della cultura: addio a Romano Gobbi

Se n’è andato all’età di 82 anni Romano Gobbi, storico titolare della libreria Romagnosi e che oggi è spirato dopo aver lottato per mesi con i problemi conseguenti ad un incidente stradale di cui è stato protagonista circa un anno fa.

Si tratta di una figura molto conosciuta in città, soprattutto per tanti studenti che alla libreria di Gobbi si sono rivolti nel corso del percorso di studi. Uomo colto e dai modi raffinati, Romano Gobbi è stato anche fondatore di una casa editrice. Per oltre 50 anni ha gestito il negozio che ora proseguirà l’attività grazie all’impegno delle tre figlie.