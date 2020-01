Ultimi due giorni di vacanze: tutti gli appuntamenti previsti in città

Ultimi due giorni di vacanze e festività natalizie a Piacenza: il programma è molto ricco e ce n’è veramente per tutti i gusti.

Domenica 5 gennaio

Feste al Museo – In carrozza con la Befana

Alle 16 ai Musei Civici di Palazzo Farnese: laboratori ludico creativi e merenda per bambini dai 5 ai 10 anni.

Itinerari di Teatro …ed è dicembre – Il Famoso “Canto di Natale” del Signor Charles Dickens

Alle 16.30 alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza: i Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri, raccontato dagli orfanelli del pio Ospizio di Marshalsea, narrazione, musica, animazione di oggetti, clown.

Aspettando la Befana

In piazza Cavalli, dalle 16.30 alle 18, i più piccoli sono invitati per aspettare l’arrivo della Befana, tra una caccia al tesoro e uno spettacolo che vedrà protagonista l’attesa vecchina.

Natale ad Arte – Visioni di Gloria: capolavori piacentini all’alba del Concilio di Trento

Alle 15.30 al Museo Kronos: una lettura particolareggiata, e coinvolgente, dell’intera decorazione realizzata da Camillo Procaccini e Ludovico Carracci nel presbiterio del Duomo, seguita da un confronto con il ciclo della cupola. Ci si sposterà anche in un gioiello ancora poco noto della nostra città: la cappella dell’Immacolata Concezione in San Francesco (1601-1603).

Natale ad Arte – Chiese aperte

Dalle 15, Le chiese di San Cristoforo e San Rocco saranno aperte in via straordinaria nell’ambito dell’iniziativa “Chiese aperte” grazie ai volontari dell’Associazione Domus Justinae. Grazie agli stessi in questa giornata la Cattedrale rimarrà eccezionalmente aperta tutto il giorno dalle 7.30 alle 19.30 e il Museo Kronos chiuderà un’ora dopo.

Extra – Natale ad Arte – Visite guidate al complesso della Cattedrale

Alle 15.30, Museo Kronos: un percorso che comprende la salita diretta alla cupola affrescata dal Guercino e dal Morazzone, la visita alla Cattedrale e a Piazza Duomo.

Alle 16.30, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, in viale Malta, l’ultimo appuntamento dell’edizione natalizia di “Itinerari di teatro”: con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, andrà in scena “Il famoso Canto di Natale del signor Charles Dickens”, portato in

scena da I Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri, raccontato dagli orfanelli del pio

Ospizio di Marhalsea, tra musica, clown e oggetti animati ad arricchire la narrazione.

Lunedì 6 gennaio

Apertura straordinaria dei Musei Civici Palazzo Farnese: Visite guidate sul tema della Natività

Nella mattinata sul Pubblico Passeggio in sella alle motociclette dell’associazione Baca – Bikers against Child Abuse, per la nona edizione della “Motobefana”. Ritrovo dalle 9, con partenza

alle 10 per il tradizionale giro dei mezzi a due ruote e, alle 11, l’arrivo della Befana

sul Facsal.

Nel pomeriggio dell’Epifania, alle 14.30, la tradizionale Befana dei vigili del fuoco dedicata al più piccoli alla caserma provinciale di strada Valnure.

A Rustigazzo, alle 15.00, sarà consegnato il premio della bontà 2020 alla fondazione intitolata alla Iena Nadia Toffa, recentemente scomparsa.

Natale ad Arte – Adorazione dei Magi “Arte e Liturgia”

Alle 15.30, Museo Kronos: Una conversazione con il pubblico per una lettura teologico artistica che metta in luce l’importanza del messaggio figurato in chiave dottrinale, i cambiamenti avvenuti nel tempo e lo spazio che vanno ad occupare all’interno delle chiese, seguita da una visita presso i luoghi che conservano le opere citate dal relatore.

Natale ad Arte – Oro incenso e mirra

Alle 16, Chiostri del Duomo: Dopo aver letto insieme un racconto sulla storia del viaggio dei Re Magi, i bambini riceveranno cartoncini sui quali saranno scritte alcune frasi da abbinare a opere sparse all’interno del percorso museale, in cupola e in Cattedrale.

Nella basilica di Sant’Antonino, alle 16.30, il tradizionale Concerto della Epifania con le Voci bianche, il Coro giovanile e il Coro polifonico del Coro Farnesiano diretto dal Maestro Mario Pigazzini.