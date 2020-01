Bimbi estasiati di fronte alle imprese dei vigili del fuoco. LE FOTO

Il solito bagno di folla con una miriade di bambini estasiati di fronte alle evoluzioni, alle simulazioni e allo spettacolo che soltanto il coraggio dei nostri vigili del fuoco può mandare in scena.

È stato tempo di “befana” anche alla caserma di strada Valnure dove i pompieri hanno aperto le porte alle famiglie piacentine per una Epifania all’insegna dei bimbi e della loro gioia. Per tutti loro un pomeriggio indimenticabile di fronte ai “pompieri veri” e non quelli “immaginari” che ogni giorno fanno capolino durante il gioco quotidiano.