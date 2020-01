È arrivata la motobefana per l’ottavo anno. Le foto della sfilata

Consueto clima di festa per l’evento organizzato dell’Associazione B.A.C.A. – Bikers Against Child Abuse – (Motociclisti contro l’abuso sui Bambini). La Motobefana, per l’ottavo anno consecutivo, ha fatto capolino in città dopo la passerella compiuta lungo le vie del centro con i numerosi motociclisti che hanno aderito all’iniziativa. I più felici, ovviamente, i bambini che hanno ricevuto doni e dolciumi come da tradizione nell’ultimo giorno delle vacanze natalizie.

