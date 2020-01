Oggi finiscono le vacanze, scatta la sindrome da rientro. L’esperta: “Riprendere lentamente”

In tanti ne soffrono

Definita anche “post vacation Blues”, la sindrome da rientro è una condizione di malessere psicologico e fisico che si sperimenta a fine vacanze e deriva dal rientro nel contesto e nella routine. Come affrontarla? La psicologa piacentina Bibiana Maffi suggerisce, tra le altre cose, di fare le cose con calma, mantenere e salvaguardare spazi per sé, riprendere gradualmente gli impegni e tentare di associare l’inizio del lavoro a qualcosa di positivo come cominciare un nuovo sport o cominciare a leggere un libro.