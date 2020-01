Le festività natalizie sono giunte al termine e, per i numerosi piacentini appassionati di presepe, è ormai tempo di riporre le statuette. Tra questi anche Giorgio Groppi, che in casa sua in zona Farnesiana (ormai da anni) ne allestisce uno molto particolare, con alcuni oggetti che hanno anche 80 anni.

