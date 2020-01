Addio a Marina Vercesi, portò la sua coraggiosa lotta al cancro anche sui social network

Commozione e cordoglio non solo a Castel San Giovanni per la notizia della morte di Marina Vercesi, molto conosciuta in Val Tidone sia per ragioni professionali (era immobiliarista), sia perché in passato si era impegnata in prima persona in amministrazione pubblica.

Negli ultimi anni aveva condotto contro la malattia che l’aveva colpita una sorta di “crociata” sui social network, condividendo su Facebook la lotta contro il cancro assieme ad centinaia di altre persone nella sua stessa condizione. “Siete il mio esercito di super eroi”, li aveva ribattezzati con il suo stile entusiasta. In agosto aveva commentato i tre anni da “sopravvissuta” dopo la diagnosi del male, scrivendo tra l’altro: “Ho cercato la luce delle stelle anche dietro le nuvole più scure”.

Aveva 54 anni, si è spenta all’ospedale di Torino dove era ricoverata da qualche giorno.

