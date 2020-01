Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo: giovane ferita a Carpaneto

Ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi nel campo che costeggia la carreggiata. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di marted√¨ 7 gennaio a una giovane, rimasta ferita in seguito ad un incidente avvenuto¬†lungo la strada che da Chero conduce a Ciriano di Carpaneto. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, oltre alla Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e a un’Automedica di Roveleto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno estratto dall’abitacolo la giovane.

