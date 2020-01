Premio della bontà 2019, commozione nel ricordo di Nadia Toffa. LE FOTO

Rustigazzo, con il Premio della bontà 2019 ha premiato l’impegno della “Fondazione Nadia Toffa”, nata nel dicembre 2019 per volontà dalla famiglia della giovane conduttrice del programma “Le Iene”, scomparsa prematuramente a 40 anni. Il premio è stato ritirato dalla mamma Margherita Rebuffoni, insieme al papà Maurizio e alle alle sorelle di Nadia, Silvia e Mara.

Sono state assegnate anche quattro menzioni d’onore: alla associazione A.Fa.Di di Fiorenzuola per l’impegno quotidiano e costante nel sostenere le famiglie di ragazzi disabili; ad Angel Vargas, per l’atto eroico di cui è stato protagonista, salvando la vita di un bambino di quattro anni, attutendo la sua caduta da un balcone; al dottor Daniele Vallisa con l’equipe di Ematologia e Centro del trapianto di Midollo osseo. All’associazione Memorial Vallavanti-Rondoni di Caorso per aver dato vita ad una grande manifestazione letteraria.

