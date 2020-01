Albo dei Cittadini Attivi, entro il 15 febbraio le nuove iscrizioni

Sono pubblicati sul sito web comunale, nella sezione Piacenza Partecipa e in home page, i moduli per l’iscrizione all’Albo dei cittadini attivi volontari, la presentazione di eventuali nuovi progetti e – per coloro che già prestano servizio a favore della collettività – per la conferma dell’adesione, che garantisce la validità della copertura assicurativa.

Il termine ultimo per l’accoglimento delle domande è il 15 febbraio, data entro la quale tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso gli sportelli Quinfo di piazzetta Pescheria o inviata, tramite posta elettronica, a [email protected] , indirizzo cui ci si può rivolgere per chiedere ulteriori chiarimenti e informazioni.

Possono proporsi come volontari di cittadinanza attiva tutti coloro che risiedono, sono domiciliati, studiano o lavorano a Piacenza, nonché le associazioni iscritte al relativo Albo comunale, gli ordini professionali, le rappresentanze di categoria e associazioni datoriali, le scuole e le cooperative presenti anche sul territorio.

“Colgo l’occasione – sottolinea l’assessore alla Partecipazione Luca Zandonella – per ringraziare di cuore tutti coloro che mettono gratuitamente a disposizione della comunità il proprio tempo e le loro competenze, garantendo un sostegno prezioso all’Amministrazione comunale nell’assicurare la continuità di iniziative culturali e sociali, così come nel tutelare il decoro urbano”.

Gli ambiti in cui si può dare il proprio contributo sono i più svariati. Rientrano nell’area culturale, sportiva e ricreativa, ad esempio, l’impegno nelle biblioteche, l’assistenza nella realizzazione di eventi e manifestazioni, o l’affiancamento a supporto degli operatori dei Musei Civici.

L’alveo civile spazia invece dall’accompagnare a scuola i bambini aderenti al Pedibus, sino al volontariato a favore dell’Hospice Casa di Iris. “Senza dimenticare un’attività fondamentale – aggiunge l’assessore Zandonella – quale la piccola manutenzione di aree verdi, giardini e spazi pubblici, di cui ogni cittadino o comitato può prendersi cura, magari scegliendo un luogo di riferimento del proprio quartiere o a cui si è particolarmente legati”. In quest’area, ci si può rendere disponibili anche

per collaborare alla custodia di locali comunali usati come centro di aggregazione, le

sale della Partecipazione o la Biblioteca di strada dell’Infrangibile, dove si può essere

coinvolti anche nel progetto “Orto per tutti”.