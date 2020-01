Tratta di esseri umani, immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù: duro colpo a una organizzazione criminale

Con due operazioni di polizia giudiziaria, denominate “Little Free Bear I” e “Little Free Bear II”, la squadra mobile della questura di Piacenza ha messo a segno un duro colpo alla tratta di esseri umani messa in campo da una organizzazione criminale nigeriana. Il bilancio è di 5 arresti, 3 con mandato di arresto europeo; 9 in totale gli indagati, tra i quali figurano anche tre persone residenti in città e due in provincia.

L’indagine è iniziata nel mese di agosto 2017, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna. Articolate e complesse indagini hanno permesso di assicurare alla giustizia vari soggetti di una banda che operava in ambito internazionale e con una sede anche a Piacenza.

Le indagini hanno permesso di portare alla luce un fenomeno di tratta di esseri umani, di riduzione in schiavitù e di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, il tutto finalizzato al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Alla attività investigativa hanno collaborato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, la Bundeskriminalamt tedesca, la polizia greca e quella polizia inglese.