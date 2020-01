Vicino eroe: “Così ho salvato una donna intrappolata nella palazzina in fiamme”

“All’inizio urlava, poi la voce si è affievolita perché non riusciva più a respirare. Ho preso una scala e l’ho portata giù”. E’ il racconto del vicino di casa eroe che questa mattina, 8 gennaio, intorno alle 12.30, ha salvato la vita a una donna che gli abita accanto e il cui appartamento ha preso fuoco. Silvano Stablum, 68 anni, si è accorto che dalla palazzina dove vive la vicina, una 55 enne, usciva del fumo poi ha visto la donna affacciarsi alla finestra del primo piano e chiedere disperatamente aiuto: “Ho detto a mia moglie di chiamare il 118 e il 115 e poi mi sono precipitato a prendere una scala con cui sono riuscito a far scendere la signora fino a terra. Era terrorizzata” – racconta Silvano.

L’incendio si è sviluppato in una palazzina in località Case bruciate nel comune di Ziano probabilmente a causa di una stufetta elettrica. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e Castel San Giovanni. L’abitazione è andata distrutta ed è stata dichiarata inagibile. La 55enne è stata portata all’ospedale di Castel San Giovanni per accertamenti. Le sue condizioni sono buone. Nell’appartamento la donna viveva con un figlio che, al momento dell’incendio, era fuori casa.

