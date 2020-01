Infortunio in un’officina meccanica: uomo in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni l’uomo rimasto coinvolto questa mattina, 9 gennaio, in un incidente all’interno di un’officina meccanica di Perino. Stando a una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto all’interno di una fossa di ispezione per le auto, rimediando serie ferite. Da Pavullo è giunto sul posto l’elisoccorso, atterrato nel campo da calcio del paese. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Parma. Sul posto anche un’ambulanza proveniente da Bobbio.

