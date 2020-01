Violenze sulla compagna conosciuta su Facebook: condannato a un anno

Colpevole di atti persecutori, sconterà un anno di pena: questa la condanna nei confronti di un 65enne siciliano, che la scorsa estate aveva percosso la sua compagna. La donna, una piacentina, in seguito a quell’episodio lo aveva perdonato ritirando dopo pochi giorni la denuncia. I carabinieri erano però nuovamente accorsi presso la casa della donna nelle settimane successive, a causa di altre intemperanze dell’imputato: questa volta per lui erano scattate le manette, con l’accusa di atti persecutori. L’uomo si è sempre dichiarato innocente.

“Ho cercato in tutti i modio di aiutare questa persona” aveva dichiarato la compagna in una precedente udienza, riferendosi all’ormai ex compagno. “Non sapevo che abitava in una baracca”. La donna ha poi raccontato che la sua storia con il 65enne era sbocciata su Facebook. “Quando lui non mi picchiava era l’uomo più carino e premuroso del mondo – ha aggiunto – ero davvero innamorata di questa persona”.

Il primo episodio di aggressione era avvenuto nella casa della donna, in una zona periferica di Piacenza il 15 luglio scorso. La vittima delle presunte violenze aveva raccontato in aula di essere stata percossa alla bocca e allo zigomo. L’uomo avrebbe addirittura tentato di soffocarla con un cuscino. La donna ha inoltre ricordato che lui, talvolta, era geloso e che le controllava il telefono. L’uomo, in aula, ha sempre negato ogni accusa, ammettendo di aver dato uno schiaffo una volta alla compagna e di averle lanciato un cuscino nel corso di una banale lite. La difesa ha fatto sapere che ricorrerà in appello.